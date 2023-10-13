В ЦБ ожидают, что рост ВВП РФ в III квартале будет близок к показателям I-II кв.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Динамика ВВП РФ в третьем квартале 2023 года с учетом сезонной очистки будет ближе к показателям первого-второго квартала, в четвертом квартале рост экономики немного снизится, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Восстановительная фаза экономического роста завершилась к середине года. Тем не менее, экономический рост продолжается. По третьему кварталу, по всей видимости, мы получим темпы роста квартал к кварталу с поправкой на сезонность, близкие к тому, что наблюдались в первых двух кварталах. На это указывают все оперативные индикаторы Росстата и конъюнктурные опросы", - сказал Заботкин.

Эта динамика продолжалась вплоть до сентября. "Наверно, в четвертом квартале темпы роста несколько снизятся, в том числе по причине того, что этот восстановительный импульс заканчивается. Плюс, конечно, начнет уже сказываться ужесточение денежно-кредитной политики, которое мы осуществили за последние три месяца", - отметил зампред ЦБ.

Ранее сообщалось, что Росстат оценил рост ВВП во II квартале к предыдущему кварталу в 0,9% по сравнению с 0,7% роста в I квартале.

"Тем не менее, мы исходим из того, что рост продолжится и в четвертом квартале", - отметил зампред ЦБ.

"В следующем году мы также ожидаем рост ВВП, хотя и более умеренный, чем в этом году, с учетом того, что в цифрах этого года сидит восстановительный рост", - сказал он.

Банк России 15 сентября сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,5-2,5%. Одновременно ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП РФ в 2024 году - теперь прогноз равен 0,5-1,5% против 0,5-2,5% в июльской версии.

Заботкин заявил, что ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ на текущий год с учетом результатов всестороннего обсуждения оценок, которые формируются по третьему и четвертому кварталу.

"Важно понимать, что рост внутреннего спроса складывался и складывается сильнее, чем то, что было отражено в июльском прогнозе. При этом экспортная динамика, скорее, идет несколько слабее. Это связано с замедлением мировой экономики и, соответственно, сокращением спроса на товары нашего экспорта, с продолжением действия санкционных ограничений плюс с нашими добровольными ограничениями по ряду товаров. Также, как я уже сказал, более жесткая направленность ДКП тоже повлияет на динамику четвертого квартала", - сказал зампред ЦБ.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. В 2024 году министерство ожидает рост ВВП на 2,3% (2,0% по прогнозу в апреле).