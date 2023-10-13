Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Нефть Brent подорожала до $89,3 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на новостях с Ближнего Востока.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:37 по московскому времени в пятницу составляет $89,31 за баррель, что на $3,31 (3,85%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,31 (3,99%), до $86,22 за баррель.

В миреЦАХАЛ признал, что эвакуация жителей с севера Газы может занять несколько днейЦАХАЛ признал, что эвакуация жителей с севера Газы может занять несколько днейЧитать подробнее

Армия обороны Израиля опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) заявление, согласно которому жителям северной части сектора Газа рекомендуется переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей ".

Как заявила ООН утром в пятницу, израильские военные сообщили ей, что около 1,1 млн палестинцев должны переселиться в южную часть Газы в течение следующих 24 часов.

Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank, отметил рост нефтяных котировок на этих новостях. При этом он назвал такую эвакуацию невозможной и указал на вероятность ввода израильских войск на север Газы.

Вместе с тем Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Апелляционный суд поддержал взыскание в доход государства акций ТГК-2

ЦБ расширит круг публикуемой информации о решениях по ДКП в I полугодии 2024 года

В ЦБ ожидают, что рост ВВП РФ в III квартале будет близок к показателям I-II кв.

В ЦБ ожидают, что рост ВВП РФ в III квартале будет близок к показателям I-II кв.

ЦБ на заседании в октябре рассмотрит широкий круг альтернатив решения по ставке

Deutsche Bahn может продать подразделение Arriva за 1,6 млрд евро

Deutsche Bahn может продать подразделение Arriva за 1,6 млрд евро

Новак заявил, что потенциал дальнейшего снижения дисконта Urals к Brent невелик

Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,4% на старте торгов

Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,4% на старте торгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });