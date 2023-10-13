Нефть Brent подорожала до $89,3 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на новостях с Ближнего Востока.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:37 по московскому времени в пятницу составляет $89,31 за баррель, что на $3,31 (3,85%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,31 (3,99%), до $86,22 за баррель.

Армия обороны Израиля опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) заявление, согласно которому жителям северной части сектора Газа рекомендуется переместиться на юг анклава "ради своей собственной безопасности и безопасности своих семей ".

Как заявила ООН утром в пятницу, израильские военные сообщили ей, что около 1,1 млн палестинцев должны переселиться в южную часть Газы в течение следующих 24 часов.

Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank, отметил рост нефтяных котировок на этих новостях. При этом он назвал такую эвакуацию невозможной и указал на вероятность ввода израильских войск на север Газы.

Вместе с тем Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в 2023 году в сторону повышения и теперь ожидает, что он вырастет на 2,254 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 2,243 млн б/с, как сообщалось ранее.

ОПЕК, в свою очередь, прогнозирует увеличение спроса на нефть на 2,44 млн б/с в 2023 году и на 2,25 млн б/с в 2024 году.