Ювелирный холдинг Sokolov за девять месяцев увеличил оборот на 53%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Оборот ювелирного холдинга Sokolov в январе-сентябре 2023 года увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 33,2 млрд рублей, сообщила компания.

Оптовые продажи выросли в 1,8 раза, до 9,9 млрд рублей, розничные - на 45%, до 23 млрд рублей. Рост оптового канала продаж в основном обусловлен развитием партнерства по модели франчайзи, поясняет Sokolov. Розничные продажи включают онлайн и офлайн. Онлайн-продажи через собственные приложение и сайт Sokolov выросли на 51%, до 6 млрд рублей, через маркетплейсы - в 3 раза, до 4 млрд рублей.

В структуре выручки Sokolov 69% приходится на украшения из золота: 22,9 млрд рублей, рост 66%. Выручка от продаж украшений из серебра за девять месяцев увеличилась на 24% и достигла 8,5 млрд рублей.

Объемы производства Sokolov поднялись в январе-сентябре на 31% и достигли по весу драгметаллов 29 тонн. Доля золотых изделий в общем объеме производства составила 18%.

Sokolov сохраняет прогноз выручки по итогам года на уровне 50 млрд рублей. "С учетом приближающегося высокого сезона мы ориентируемся на совокупную по холдингу выручку около 50 млрд рублей по итогам года и рост более 60% с сохранением высокой эффективности продаж. Объемы рынка, по нашим прогнозам, увеличатся на 12%, до 330-340 млрд рублей в основном за счет роста биржевых цен на золото, а также позитивной динамики спроса", - отмечает СЕО холдинга Николай Поляков (его слова приводятся в сообщении).

Sokolov объединяет ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Под брендом Sokolov ежегодно выпускается более 20 млн изделий из золота и серебра весом более 40 тонн на трех производственных площадках в Костромской и Ивановской областях.