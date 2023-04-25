Ювелирный холдинг Sokolov в I кв. увеличил оборот на 37%, до 10 млрд руб.

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ювелирного холдинга Sokolov по итогам первого квартала 2023 года выросла на 37% (к аналогичному периоду 2022 года) и достигла 10 млрд рублей, сообщила компания.

Ключевым драйвером увеличения выручки стал рост в 1,2 раза продаж напрямую потребителю (D2C (direct-to-consumer)), до 7,7 млрд рублей. Продажи через мобильное приложение, сайт и маркетплейсы повысились на 88%, до 3,5 млрд рублей, на них пришлось 46% розничного оборота компании.

В структуре выручки холдинга в прошлом квартале 67% приходилось на украшения из золота (6,7 млрд рублей, рост на 39%). Выручка от продаж украшений из серебра увеличилась на 18%, до 2,6 млрд рублей.

Сеть Sokolov насчитывает 110 торговых точек разного формата по модели франчайзи в России и странах СНГ. Оптовый канал обеспечивает 25% выручки компании и объединяет более 4,5 тыс. оптовых партнеров и франчайзи.

В 2023 году одной из главный стратегических целей компании является развитие франшизного направления в России, Казахстане, Белоруссии и Узбекистане. По словам гендиректора ювелирного холдинга Николая Полякова, которые приводятся в сообщении, Sokolov планирует нарастить сеть до 240 точек продаж в РФ и странах СНГ.

В холдинг Sokolov входит собственное производство полного цикла (АО "Ювелит") и дистрибьюторы (АО "Лакса Трейдинг", работающее с оптом и маркетплейсами, и ООО "СВ Ритейл", отвечающее за e-commerce и розницу). В декабре прошлого года компания "Ювелит" разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей.