Рост ВВП Китая во II квартале ускорился до 6,3% и не оправдал прогнозов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ВВП Китая во втором квартале 2023 года вырос на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение китайского ВВП в апреле-июне на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали подъем на 6,9%.

Уверенный рост экономики КНР во втором квартале в значительной мере обусловлен низкой базой для сравнения, поскольку в апреле-июне прошлого года в ряде крупных городов страны, включая Шанхай, действовали жесткие карантинные ограничения.

Повышение китайского ВВП по сравнению с первым кварталом составило 0,8%. В январе-марте экономика страны увеличилась на 2,2% в поквартальном выражении.

В первом полугодии ВВП КНР поднялся на 5,5% в годовом выражении. Пекин ставит целью рост экономики на 2023 год на уровне 5%.

В 2022 году ВВП страны повысился на 3%, оказавшись хуже целевого показателя властей в 5,5%.

В июне промпроизводство в Китае увеличилось на 4,4% в годовом выражении, сообщает ГСУ. Темпы роста ускорились по сравнению с 3,5% в мае и превзошли ожидания аналитиков (+2,7%).

Подъем промпроизводства в КНР отмечается 14 месяцев подряд благодаря росту в обрабатывающей (+4,2%) и горнодобывающей промышленности (1,7%), а также повышению объемов выработки электроэнергии (+4,1%).

Розничные продажи в Китае в июне увеличились на 3,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Рост существенно замедлился по сравнению 12,7% в мае и оказался хуже консенсус-прогноза экспертов (+3,2%).

В первом полугодии промпроизводство в Китае увеличилось на 3,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее, розничные продажи - на 8,2%.

Безработица в Китае в июне осталась на уровне предыдущего месяца - 5,2%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-июне увеличились на 3,8% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 3,5%.

Инвестиции в строительство недвижимости в первом полугодии снизились на 7,9% в годовом выражении (-7,2% в январе-мае).

Продажи жилья в Китае в январе-июне увеличились на 3,7%, объемы строительства упали на 24,3%.