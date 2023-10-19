Госдума приняла закон о новом бюджетном правиле

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении закон, который закрепляет с 2024 г. новую схему для определения базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в зависимости от стоимости нефти, природного газа, экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5.

Документ №448564-8 был внесен в парламент правительством в конце сентября в рамках "бюджетного пакета" на 2024-2026 гг.

В конце прошлого года в Бюджетном кодексе (БК) РФ был закреплен новый порядок определения базовых нефтегазовых доходов, зафиксирован их объем в 2023-2025 гг. на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 г. Принятый закон предлагает иную схему для определения их размера в зависимости от базовых цен на нефть, природный газ, стоимости экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5.

Так, базовая цена на нефть принимается на уровне $60 за баррель, индексируется на 2% начиная с 2027 г. - на уровне валютной инфляции, а на природный газ - на уровне среднегодовой экспортной цены на него - $250 за 1 тыс. куб. м с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 г.

Как пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров, принятие данной поправки позволит примерно на 1,7 трлн рублей увеличивать базовые нефтегазовые доходы и одновременно расходы федерального бюджета.

Вторая новация дает право отдельным организациям - в текущем году это Агентство по страхованию вкладов - размещать средства на счетах Федерального казначейства в виде депозита, что также даст дополнительную ликвидность федеральному бюджету, пояснял Лавров.

В БК РФ вводится есть еще одна поправка, которая позволяет уменьшать объем расходов в случае поступления связанных доходов. Речь идет, в частности, об утилизационном сборе и плате за возмещение вреда водным объектам.

Продлевается на 2026 г. действующий норматив распределения акцизов на ГСМ - 25,1% в федеральный бюджет, 74,9% - в бюджеты субъектов РФ.

Согласно принятому закону регионы, получившие кредиты из федерального бюджета, не смогут в 2024 г. размещать собственные средства на банковских депозитах на срок, превышающий один месяц. В документе приводится перечень исключений. Под ограничение не подпадают бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты, на пополнение остатка средств на едином счете, бюджетные кредиты по ставке 3% на срок до 15 лет, предоставляемые в 2023 г. (с лимитом до 315 млрд руб.), а также инфраструктурные кредиты на 2023 г. в объеме до 180 млрд руб.

Принятый закон продлевает действующую временную норму, согласно которой общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен в пределах поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов в 2024 г. с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ. Кроме того, продлевается возможность внесения изменений в бюджет без утверждения поправок через парламент (но по согласованию с парламентской комиссией) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на цели, определенные правительством РФ. "Указанные нормы необходимы в целях обеспечения гибкости бюджетной политики для финансирования мероприятий, связанных с поддержкой граждан и экономики в текущих условиях", - говорится в заключении комитета по бюджету Госдумы.

В части долговой политики предлагается продлить право правительства принимать решения о предоставлении в 2024 г. государственных гарантий , не предусмотренных программами государственных гарантий (утверждаются парламентом) на условиях, установленных правительством. Также продлевается на 2024 г. возможность предоставления государственных кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета.

Продлевается на 2024 г. возможность внесения изменений в бюджеты ФОМС и Социального фонда по согласованию с правительственной комиссией, но без утверждения поправок в парламенте.