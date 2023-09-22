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Минфин предложил вернуться к расчету параметров бюджетного правила, исходя из базовой цены на нефть

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает с 2024 года вернуться к расчету параметров бюджетного правила, исходя из базовой цены на нефть ($60/барр.), а не суммы доходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.

"Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы базовые нефтегазовые доходы рассчитывали, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель", - сказал Силуанов.

"Предлагаем принять на следующий и последующие годы. Та же самая цена ($60/барр. - ИФ), которая, по сути, была положена в расчеты базовой суммы 8 трлн рублей", - отметил министр.

Проведение бюджетной политики в 2024-2026 годах запланировано в логике бюджетного правила с постепенным выходом на первичный баланс бюджета к 2025 году. "Это поможет защитить экономику и бюджет от внешних шоков", - отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что в 2023-2025 годах действует переходный вариант бюджетного правила, при котором при превышении номинального объема нефтегазовых доходов 8 трлн рублей сверхдоходы направляются в ФНБ. Решение, выходить на рынок или нет, Минфин в течение этого периода планировал принимать исходя из базового месячного объема нефтегазовых доходов (к базовому годовому объему будет применяться доля соответствующего месяца в помесячном прогнозе нефтегазовых доходов, рассчитанном исходя из среднегодовых параметров цен на Urals и среднегодового курса рубля к доллару с учетом равномерного распределения квартального прогноза поступлений НДПИ на каждый месяц квартала). Также предусмотрена возможность ежемесячной корректировки оценки доходов.

Антон Силуанов Минфин РФ
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