МосБиржа 20 октября начнет торги акциями ВК после конвертации расписок

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 20 октября начнет торги обыкновенными акциями МКПАО "ВК" (торговый код - VKCO, ISIN - RU000A106YF0) в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Мосбиржа с 12 сентября ограничивала коды расчетов по депозитарным распискам на обыкновенные акции VK Company Limited (VKCO), а с 21 сентября торги ими были приостановлены в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, сообщается в информации на сайте биржи.

Решение о редомициляцим компании с Британских Виргинских островов в Россию акционеры и совет директоров VK утвердили в начале августа.

"После государственной регистрации в Российской Федерации VK станет международной компанией публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") c местом нахождения в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области", - сообщала компания.

Также акционеры утвердили решение о делистинге ГДР и еврооблигаций с Лондонской фондовой биржи и первичном листинге на МосБирже. Решение о делистинге обусловлено планами по редомициляции, а также "нахождением большинства активов компании в России", "невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже" и приостановкой торгов ГДР и облигациями VK c 3 марта 2022 года.

Акции VK торговались на LSE с 5 ноября 2010 года, на Мосбирже сделки проводятся со 2 июля 2020 года.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", владеющее 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", которая получила акции от структуры Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Акционерами также являются китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).

Остальные акции находятся в свободном обращении.