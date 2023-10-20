Российские банки в сентябре нарастили средства юрлиц на 0,7%, физлиц - на 1%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Средства компаний в российских банках в сентябре выросли на 0,7% (332 млрд рублей) после роста на 3,7% в августе, главным образом в нефтегазовой, металлургической и энергетической отраслях, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

Объем средств юрлиц по итогам сентября составил 50,2 трлн рублей.

Росли как рублевые (+199 млрд рублей, +0,5%), так и валютные остатки средств компаний (+$1,4 млрд, или +133 млрд рублей, +1,2%). Приток валютных средств наблюдается уже третий месяц подряд (+2,8% в августе, +2,4% в июле), преимущественно у компаний-экспортеров. "При этом в течение ближайших месяцев можно ожидать сокращения валютных остатков в связи с введением в октябре требования об обязательной продаже валютной выручки", - отметил ЦБ.

Средства населения в сентябре выросли на 1,0% - до 40,9 трлн рублей (в августе рост составил 0,8%).

У населения росли только остатки в рублях: на 488 млрд рублей, или на 1,3%. При этом продолжился переток средств с текущих счетов (-471 млрд рублей, -3,4%) на срочные вклады (+959 млрд рублей, +4,3%). Привлекательность срочных вкладов сохранялась из-за роста ставок.

Основной приток средств пришелся на короткие вклады до шести месяцев, по которым банки предлагали наиболее привлекательные ставки (у некоторых игроков они достигали 13-14% годовых), подчеркнул ЦБ.

Средства населения в валюте продолжали снижаться - на $0,9 млрд (-86 млрд рублей, или -2,1%). Банк России связывает это со стремлением конвертировать валюту в рубли по высокому курсу.

В сентябре прирост средств на счетах эскроу достиг рекордных 403 млрд рублей (+8,3% против +7,0% в августе), что связано со значительным ростом ипотечных выдач.

Объем госсредств в сентябре сократился на 315 млрд рублей (или на 2,6%) - до 11,8 трлн рублей. Среди основных причин можно выделить исполнение обязательств Минфином России по погашению суверенного выпуска еврооблигаций (примерно 290 млрд рублей, эквивалент $3 млрд), а также то, что Федеральное казначейство не в полной мере вернуло в банки полученные налоговые выплаты.

Объем кредитов ЦБ у банков в сентябре сократился на 295 млрд рублей (или на 6,5%) - до 4,3 трлн рублей, главным образом за счет погашения кредитов, обеспеченных нерыночными активами.