Правительство обеспечит "налоговую нейтральность" перехода к прямому владению ЭЗО

Такие поправки к Налоговому кодексу подготовлены ко второму чтению одного из законопроектов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сделки по передаче российским бенефициарам в прямое владение акций и долей в российских экономически значимых организациях (ЭЗО) не будут облагаться НДФЛ и налогом на прибыль, о соответствующей инициативе правительства рассказал источник "Интерфакса".

По его словам, изменения в Налоговый кодекс оформлены в виде поправок ко второму чтению к одному из законопроектов, находящихся на рассмотрении в Госдуме.

Также предлагается не облагать налогами сделки, в ходе которых актив при переходе на "прямое владение" будет переписываться не на имя бенефициара, а на иное лицо, в том числе компанию. Аналогичные подходы предлагается использовать и в случае, если по решению суда создается новая компания. Такая опция предусмотрена 470-ФЗ, в этом случае вместо прямого участия в российской ЭЗО косвенный владелец получит доли или акции в специально созданных организациях.

Кроме того, поправки в НК предусматривают возможность при дальнейшей реализации акций и долей в ЭЗО или созданной по решению суда компании учитывать ранее понесенные расходы, что позволит уменьшить размер налогооблагаемого дохода. В качестве таких расходов, по словам источника, предлагается принимать "документально подтвержденные" расходы на приобретение акций, долей иностранной холдинговой компании (ИХК), которой принадлежала ЭЗО. Также допускается учет затрат, когда владение ЭЗО было выстроено через последовательную цепочку компаний.

По действующим правилам действует нулевая ставка при реализации акций и долей в капитале российских компаниях, которые непрерывно принадлежали владельцу более пяти лет. Поправки позволяют признавать непрерывным срок владения долями и акциями в ЭЗО при исключении из цепочки владения ИХК. К периоду владения акциями, долями непосредственно ЭЗО будет добавляться либо период владения ИХК неизменной долей в ЭЗО, либо непрерывный срок владения налогоплательщиком неизменной долей в ИХК. Эти периоды будут учитываться и в ситуации, когда бенефициар не стал оформлять владение ЭЗО на свое имя, а безвозмездно передал актив другому лицу.

Ранее схожие предложения по обеспечению "налоговой нейтральности" перехода к прямому владению ЭЗО направлял в Минэкономразвития Российский союз промышленников и предпринимателей, рассказывал источник.

Перечень российских ЭЗО правительство должно составить после принятия закона 470-ФЗ. Включение в него позволит российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, либо передать право на них кому-то другому.