American Express в III квартале получила рекордные выручку и EPS

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - American Express Co., один из лидеров американского рынка пластиковых карт, в третьем квартале 2023 года получил рекордные выручку и чистую прибыль на акцию (EPS), при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

В июле-сентябре выручка компании выросла на 13% и составила $15,381 млрд против $13,556 млрд годом ранее.

Чистая прибыль выросла на 30% - до $2,451 млрд, или $3,3 в расчете на акцию, по сравнению с $1,879 млрд, или $2,47 на акцию, полученными годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне $15,36 млрд, прибыль - $2,95 на акцию.

Расходы по картам AmEx в третьем квартале выросли на 7% без учета изменения курсов валют и достигли $420,2 млрд. Расходы на поездки и развлечения подскочили на 13%.

Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в июле-сентябре составили $1,233 млрд по сравнению с $778 млн годом ранее.

"Исходя из наших результатов в этом году, мы по-прежнему уверены в способности компании обеспечить рост выручки и прибыль на акцию по его итогам в соответствии с годовым прогнозом, представленным в начале года", - заявил глава AmEx Стивен Сквери.

Ранее компания сообщала о планах нарастить выручку на 15-17% и получить EPS в размере $11-11,4 в 2023 году.