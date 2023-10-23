Норвегия в сентябре снизила добычу газа до минимума за четыре года

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Норвегии в сентябре составила 5,99 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD).

Это минимальный объем за четыре года.

Показатель упал на 34% в годовом выражении и на 38% месяц к месяцу. NPD прогнозировал производство на уровне 9,5 млрд кубометров.

Норвегия в сентябре также уменьшила добычу нефти, конденсата и широких фракций легких углеводородов (ШФЛУ) на 1,9% относительно того же месяца прошлого года - до 1,8 млн баррелей в сутки (б/с).

В августе, согласно уточненным данным, производство составляло 2,013 млн б/с. Таким образом, за месяц оно упало на 10,5%.

Добыча нефти в стране в прошлом месяце в среднем составляла 1,644 млн б/с, что на 8,1% меньше августовского объема, но на 0,3% выше показателя в сентябре 2022 года. NPD прогнозировал показатель в районе 1,73 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-сентябре, согласно предварительным расчетам, составил около 170,6 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 77,4 млн кубометров пришлось на нефть и 83,8 млн кубометров - на природный газ. Совокупное производство было на 2,1 млн кубометров н.э. меньше показателя за аналогичный период 2022 года, отмечается в сообщении NPD.