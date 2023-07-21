Норвегия в июне сократила добычу природного газа на 22% г/г

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Норвегии в июне составила 7,77 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD).

Это минимальный объем более чем за три года.

Показатель упал на 21,9% в годовом выражении и на 8,6% за месяц. NPD прогнозировал 8,972 млрд кубометров.

Норвегия в июне увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 29,2% относительно того же месяца прошлого года – до 1,99 млн баррелей в сутки (б/с).

В мае, согласно уточненным данным, производство составляло 2,002 млн б/с. Таким образом, за месяц оно сократилось на 0,6%.

Добыча нефти в стране в прошлом месяце была на уровне в среднем 1,81 млн б/с, что на 1,5% больше майского объема и на 36,1% выше производства в июне 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,8 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первом полугодии, согласно предварительным расчетам, составил около 116,4 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 51,7 млн кубометров пришлось на нефть и 58,4 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2,3 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2022 года, отмечается в сообщении NPD.