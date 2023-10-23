"РусГидро" за девять месяцев увеличила производство электроэнергии на 2,1%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" с учетом Богучанской ГЭС (находится в СП с ОК "РусАл") за девять месяцев 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 106 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Рост производство на ГЭС и ГАЭС составил 1,6%, до 84,5 млрд кВт.ч. Тепловые станции увеличили выработку на 4,3%, до 21,2 млрд кВт.ч.

Отпуск тепловой энергии прибавил 0,7%, до 19,2 млн Гкал.