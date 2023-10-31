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Toyota вложит еще $8 млрд в завод в США по выпуску аккумуляторов для электрокаров

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Toyota инвестирует еще около $8 млрд в свой крупнейший завод по производству аккумуляторов за пределами Японии, говорится в пресс-релизе североамериканского подразделения компании.

Общий размер инвестиций в предприятие в Северной Каролине достигнет порядка $13,9 млрд.

Новые вложения позволят создать примерно 3 тысяч рабочих мест. Таким образом, проект обеспечит работой всего более 5 тысяч человек.

Благодаря дополнительным инвестициям на заводе появятся еще восемь производственных линий, всего их будет десять.

Линии будут вводится в эксплуатацию постепенно вплоть до 2030 года. Toyota рассчитывает довести общую мощность предприятия до более чем 30 ГВт.ч в год.

Выпускаемые аккумуляторы будут предназначены как для полностью электрических автомобилей (BEV), так и для подключаемых гибридов (PHEV).

Toyota США Япония Северная Каролина
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