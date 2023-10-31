Uniper вернулся к чистой прибыли за 9 месяцев при сокращении выручки втрое

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Германская энергетическая компания Uniper SE получила чистую прибыль в первые девять месяцев 2023 года благодаря снижению цен на сырье и восстановлению резервов на покрытие убытков от закупок газа, замещающего российские поставки. Об этом говорится в ее пресс-релизе.

Чистая прибыль компании в январе-сентябре составила 9,79 млрд евро против убытка в 40,37 млрд евро годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 3,74 млрд евро против убытка в 3,45 млрд евро, скорректированная EBIT - 5,48 млрд евро против убытка в 5,01 млрд евро.

Выручка за девять месяцев сократилась до 75,34 млрд евро с 212,29 млрд евро годом ранее.

Руководство Uniper по итогам 2023 года ожидает зафиксировать скорректированную EBIT в диапазоне 6-7 млрд евро, скорректированную прибыль - 4-5 млрд евро.

Главный финансовый директор компании Ютта Денгес назвала исключительными результаты последних трех месяцев и годовой прогноз и сказала, что в ближайшие несколько лет не ожидает таких прибылей, хотя компания смотрит в будущее с оптимизмом.

Акции Uniper, в прошлом году перешедшего под контроль правительства Германии после получения масштабной госпомощи, дорожают на 7,2% на торгах во вторник.