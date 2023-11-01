Макрон прибыл с визитом в Казахстан

В ходе визита будут обсуждаться перспективы участия EDF в строительстве АЭС в Казахстане

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба правительства Казахстана. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем", - говорится в сообщении.

Президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

Также в ходе визита будет обсуждаться перспектива участия французской Electricite de France S.A. (EDF) в строительстве атомной электростанции в Казахстане, говорил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"С компанией EDF планируется обсуждение возможности их участия по проектам развития использования мирного атома в Казахстане, - сказал министр журналистам. - Как вы знаете, компания EDF вошла в короткий список (шорт-лист возможных поставщиков реактора для потенциального строительства АЭС в Казахстане - ИФ), и при наличии интереса у французской делегации, то есть если этот вопрос будет подниматься, мы готовы к обсуждению".

По словам Саткалиева, также стороны договорятся о дальнейшей разработке урановых месторождений в республике совместным предприятием "КАТКО".

"Сегодня будет обсуждаться сотрудничество работы совместного предприятия "КАТКО", где АО "Орано Майнинг" владеет 51%. Речь идет о разработке урановых месторождений в Казахстане", - сказал министр.

1 сентября Токаев в ежегодном послании нации предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства в стране атомной электростанции. По мнению президента, Казахстан, будучи одним из крупнейших производителей урана в мире, должен иметь собственную атомную генерацию.

По итогам ранее проведенных исследований была выбрана территория села Улкен Алматинской области в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС. Для охлаждения станции будет использоваться вода озера Балхаш. Некоторые эксперты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. По их мнению, если озеро Балхаш начнет мелеть, воды будет недостаточно для строительства там АЭС с реактором большой мощности. Пока Казахстан рассматривает технологии реакторов большой мощности четырех поставщиков - это технологии Франции, Китая, России и Южной Кореи.

Проект по строительству АЭС в Казахстане планируется реализовать международным пулом инвесторов. По данным Минэнерго страны, работы могут занять до 10 лет, стоимость одного энергоблока в среднем составляет $5 млрд.