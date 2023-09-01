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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Вопрос строительства АЭС в Казахстане будет вынесен на референдум

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум, сроки будут определены позднее.

"Строительство или отказ от возведения АЭС - это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в пятницу.

По его мнению, Казахстан, будучи одним из крупнейших производителей урана в мире, должен иметь "собственную атомную генерацию".

"Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона. Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу", - добавил глава государства.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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