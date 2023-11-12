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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Песков назвал частью информационных войн оценки на Западе отношений РФ и Казахстана

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали проявлением "информационных войн" оценки на Западе российско-казахстанских отношений, заявили, что дорожат отношениями с Астаной, которая проводит самостоятельную внешнюю политику.

"Это все глупости, это все информационные войны. Казахстан - это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем возможным азимутам и не делает это в режиме "с этими или с этими". Это самодостаточная страна, но наш стратегический союзник", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Мы дорожим этими отношениями, они очень широкие", - отметил Песков.

"Перспективы широчайшие. Поэтому мы будем развивать наши отношения, которые зиждутся на взаимном уважении и истинном союзничестве, где ничто никому не навязывается и не диктуется", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его мнению, "здесь у коллективного Запада есть свои акценты: они, как правило, дружат не ради себя, а пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов".

"Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы, мы знаем эту политику, мы к ней уже привыкли и научились выстраивать свои связи таким образом, чтобы хеджироваться от этих рисков", - заключил Песков.

Вопрос пресс-секретарю президента был задан в связи с тем, что за неделю до визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан туда приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, после чего на Западе активно сравнивали эти визиты.

Дмитрий Песков
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