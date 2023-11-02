Производитель заменителей мяса Beyond Meat сократит 19% рабочих мест

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat ухудшил прогноз выручки на 2023 год, отметив, что его результаты в III квартале были слабее, чем ожидалось. Для сокращения операционных расходов компания сократит 19% рабочих мест, не занятых в производстве.

По предварительным данным, выручка компании в июле-сентябре составила $75 млн, валовой убыток - $7-8 млн. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозируют выручку Beyond Meat в третьем квартале на уровне $88 млн.

Компания обнародует полную отчетность за минувший квартал 8 ноября.

"Мы ожидали возврата к небольшой прибыли в третьем квартале, однако этого не произошло, что обусловлено внутриотраслевыми факторами и потребительскими трендами, - заявил главный исполнительный директор Beyond Meat Итан Браун. - Хотя мы принимаем меры для преодоления проблем, которые находятся в нашей сфере влияния, мы также планируем резко снизить операционные расходы".

По новому прогнозу Beyond Meat, в 2023 году ее выручка уменьшится на 19-21% и составит от $330 до $340 млн. Ранее компания прогнозировала годовую выручку в диапазоне $360-380 млн.

Акции Beyond Meat прибавляют в цене 8,1% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 48%.