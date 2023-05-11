Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Beyond Meat сократила чистый убыток в I финквартале в 1,7 раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat сократил чистый убыток в первом финансовом квартале в 1,7 раза, несмотря на 16%-е снижение выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 1 апреля, составил $59 млн, или $0,92 в расчете на акцию, по сравнению со $100,5 млн, или $1,58 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка Beyond Meat уменьшилась до $92,2 млн со $109,5 млн.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток компании на уровне $1,01 на акцию при выручке в $91,7 млн.

Согласно прогнозу Beyond Meat, в текущем фингоду ее выручка составит $375-415 млн. Аналитики в среднем ожидают этот показатель на уровне $390,1 млн.

Компания подтвердила, что по-прежнему рассчитывает выйти на положительный денежный поток от операций во втором полугодии 2023 года.

"В прошлом году мы обозначили стратегию для того, чтобы добиться положительного операционного денежного потока и устойчивого долгосрочного роста. Сейчас мы можем говорить о существенном прогрессе в реализации этой стратегии - расходы и чистый убыток уменьшились как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в годовом выражении, а выручка компании соответствует ожиданиям", - заявил главный исполнительный директор Beyond Meat Итан Браун.

Акции компании подорожали на 16% после публикации отчетности, но на дополнительных торгах в четверг подешевели на 2,2%. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.

Beyond Meat
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро опустился ниже 83 руб. впервые с 3 апреля

Fortum полностью списал активы в РФ на сумму 1,7 млрд евро

Fortum полностью списал активы в РФ на сумму 1,7 млрд евро

Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса во II финквартале

Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса во II финквартале

Цена нефти Brent поднялась выше $77 за баррель

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Рубль слабо изменился к доллару и юаню в ожидании дополнительных сигналов с мировых рынков

Дефицит бюджета США за семь месяцев финансового года вырос в 2,6 раза

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,4 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,4 трлн рублей

"Россети" получат от государства акции региональной компании РЭС из дела Абызова

"Россети" получат от государства акции региональной компании РЭС из дела Абызова

Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд руб. в пользу государства

Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 млрд руб. в пользу государства

Международные резервы РФ в апреле увеличились на 0,3%, до $595,8 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });