Beyond Meat сократила чистый убыток в I финквартале в 1,7 раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat сократил чистый убыток в первом финансовом квартале в 1,7 раза, несмотря на 16%-е снижение выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 1 апреля, составил $59 млн, или $0,92 в расчете на акцию, по сравнению со $100,5 млн, или $1,58 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка Beyond Meat уменьшилась до $92,2 млн со $109,5 млн.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток компании на уровне $1,01 на акцию при выручке в $91,7 млн.

Согласно прогнозу Beyond Meat, в текущем фингоду ее выручка составит $375-415 млн. Аналитики в среднем ожидают этот показатель на уровне $390,1 млн.

Компания подтвердила, что по-прежнему рассчитывает выйти на положительный денежный поток от операций во втором полугодии 2023 года.

"В прошлом году мы обозначили стратегию для того, чтобы добиться положительного операционного денежного потока и устойчивого долгосрочного роста. Сейчас мы можем говорить о существенном прогрессе в реализации этой стратегии - расходы и чистый убыток уменьшились как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в годовом выражении, а выручка компании соответствует ожиданиям", - заявил главный исполнительный директор Beyond Meat Итан Браун.

Акции компании подорожали на 16% после публикации отчетности, но на дополнительных торгах в четверг подешевели на 2,2%. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.