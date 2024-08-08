Производитель заменителей мяса Beyond Meat сократил квартальный чистый убыток на 36%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat во втором квартале 2024 финансового года сократил чистый убыток на 35,7%, выручка снизилась на 8,8%, но превзошла прогноз.

Чистый убыток компании в квартале, который завершился 29 июня, составил $34,5 млн, или 53 цента в расчете на акцию, против $53,5 млн, или 83 цента на акцию, годом ранее.

Выручка уменьшилась до $93,185 млн против $102,149 млн годом ранее. При этом продажи в объемном выражении упали на 14%, в то время как доход в расчете на фунт веса продукции вырос на 6,1%.

Валовая рентабельность повысилась до 14,7% с 2,2%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне $87,8 млн, при этом размер убытка совпал с прогнозом.

Beyond Meat теперь планирует получить по итогам 2024 финансового года выручку в диапазоне $320-340 млн против прежнего прогноза в $315-345 млн. Также компания ожидает повышения валовой рентабельности до 14-16% по сравнению с минус 24,1% в 2023 фингоду.

За последние три месяца капитализация Beyond Meat упала более чем на 36% (до $340 млн).