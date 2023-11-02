Ритейлер "О'Кей" получил первичный листинг своих GDR на Мосбирже

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "О'Кей" (OKey Group) получил первичный листинг своих GDR на Мосбирже, сообщила компания.

Банк России 2 ноября принял решение о регистрации проспекта расписок и их допуске к публичному обращению в России. Таким образом, компания завершила процедуру изменения статуса своего листинга на "Московской бирже" на первичный.

"GDR компании, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию O'KEY GROUP S.A., остаются в котировальном списке 1-го уровня и продолжают торговаться на MOEX", - говорится в сообщении ритейлера.

"О`Кей" провел IPO на LSE в 2010 году, в 2020 году компания провела вторичный листинг на "Мосбирже". Также с 2023 года расписки "О'Кей" торгуются на бирже Казахстана AIX.

При этом расписки ритейлера продолжают торговаться на LSE.