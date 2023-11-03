Нефть Brent подорожала до $87,1 за баррель

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после роста впервые за четыре сессии по итогам торгов накануне.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $87,14 за баррель, что на $0,29 (0,33%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $2,22 (2,6%) - до $86,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,37 (0,45%) и составили $82,83 за баррель. По итогам прошлой сессии они прибавили $2,02 (2,5%), поднявшись до $82,46 за баррель.

Позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность её подъема в декабре, но в целом риторика Центробанка была довольно мягкой.

Нефть подорожала на надеждах, что цикл подъема процентных ставок в США завершился, при этом война в секторе Газа все еще продолжает оставаться фактором на рынке, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходности государственных облигаций США.