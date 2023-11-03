Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Нефть Brent подорожала до $87,1 за баррель

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после роста впервые за четыре сессии по итогам торгов накануне.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $87,14 за баррель, что на $0,29 (0,33%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $2,22 (2,6%) - до $86,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,37 (0,45%) и составили $82,83 за баррель. По итогам прошлой сессии они прибавили $2,02 (2,5%), поднявшись до $82,46 за баррель.

Позитивным фактором для рынка в четверг стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% по итогам второго заседания подряд. Федрезерв не стал исключать возможность её подъема в декабре, но в целом риторика Центробанка была довольно мягкой.

Нефть подорожала на надеждах, что цикл подъема процентных ставок в США завершился, при этом война в секторе Газа все еще продолжает оставаться фактором на рынке, отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Дополнительную поддержку котировкам накануне оказало ослабление доллара вслед за снижением доходности государственных облигаций США.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль стабилен к доллару и юаню на фоне отсутствия заметных сигналов к движению

Рубль стабилен к доллару и юаню на фоне отсутствия заметных сигналов к движению

Сбербанк повысил минимальные ставки по ипотеке до 15,6% годовых

Сбербанк повысил минимальные ставки по ипотеке до 15,6% годовых

Источники сообщили о предложении Минфина увеличить НДПИ для конденсата "Газпрома"

"МосБиржа" проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за падения цены

"СПБ биржа" не будет проводить 3 ноября торги в основных режимах

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

Доллар подорожал на 61 копейку, евро - на 1,52 рубля на новых санкциях США

Рынок акций РФ просел ниже 3200п по индексу МосБиржи на фоне санкций США

Торги иностранными и российскими акциями на "СПБ бирже" приостановлены

Акции "СПБ биржи" и АФК Система" упали на новостях о санкциях США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });