Brent подорожала до $87,13 за баррель

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе днем в пятницу на фоне ослабления доллара США.

К 14:30 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,31%), до $87,13 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,42 (0,51%), до $82,88 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в пятницу, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.