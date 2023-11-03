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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Аналитики "Северстали" отметили рост потребления стали в РФ в январе-сентябре на 7%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Потребление стали в РФ выросло за 9 месяцев 2023 года на 7% до 35,1 млн тонн, говорится в обзоре, подготовленном "Северсталью". При этом эксперты компании отмечают, что, несмотря на позитивные показатели динамики спроса, макроэкономические условия начинают ухудшаться.

В частности, повышение ключевой ставки до 15% "может сказаться на инвестиционной активности в сегменте коммерческой недвижимости, а также снизить кредитоспособность населения". Проект бюджета РФ на 2024 год предполагает снижение части расходных статей, что отразится на ключевых металлопотребляющих отраслях, отмечают в компании.

Согласно обзору, металлопотребление со стороны строительного сектора в январе-сентябре выросло на 9% до 27,4 млн тонн, машиностроения – на 12%, до 3,5 млн тонн. При этом сегмент энергетики понизил спрос на 3% до 4,2 млн тонн, на фоне продолжающегося сокращения инвестиционной программы "Газпрома". В то же время отмечается рост потребления в рамках проектов "Транснефти" и "НОВАТЭКа".

Северсталь
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