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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

"Северсталь" отметила сокращение потребления стали в России в I квартале на 2%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Потребление стали в России упало в I квартале 2024 года на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,9 млн тонн, говорится в обзоре, подготовленном "Северсталью".

Снижение объемов металлопотребления в строительном секторе также составило 2% (до 8,5 млн тонн), в том числе из-за ослабления закупочной активности на конечном рынке на фоне роста ключевой ставки.

В машиностроении в прошлом квартале наблюдался 9%-ный рост (до 1,2 млн тонн) за счет увеличения производства автомобилей и железнодорожной техники.

Металлопотребление в нефтегазовом секторе сократилось на 11%, до 1,2 млн тонн, за счет падения спроса на трубы большого диаметра со стороны крупных игроков.

Северсталь
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