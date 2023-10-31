Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

МТС сочла, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов

МТС сочла, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" выступает против отмены платы за безлимитную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, предупреждая что это, в итоге, может привести к удорожанию услуг для всех абонентов.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС, тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика с мобильных устройств. Для ноутбуков и ПК, которым необходимо значительно больше трафика, компания предлагает другую линейку тарифов.

"Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов", - считают в МТС.

Отсутствие дополнительной платы за раздачу интернета и, как следствие, выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств "приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов".

"Таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик", - заключают в МТС. На сколько могут вырасти тарифы на услуги связи, там не уточняют.

Сейчас компания взимает 50 рублей за раздачу 3 Гб интернета в сутки (в Норильске и на Чукотке - 1 ГБ за аналогичную стоимость).

Накануне ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком" и Tele2 сообщили, что начали исполнять предупреждение Федеральной антимонопольной службы об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов.

В сентябре ФАС сообщала, что "Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2 навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. Служба направила запросы операторам на основании большого количества обращений клиентов. Однако в ответах операторов она не выявила достаточного экономического, технологического либо иного обоснования платы за услугу.

В итоге ФАС вынесла "большой четверке" предупреждения о необходимости устранить нарушения в течение месяца.

Tele2 Вымпелком МТС Мегафон ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала жителя Кузбасса, вступившего в украинское хакерское подразделение

Вулкан Ключевской на Камчатке третий раз за день выбросил столб пепла

Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Израиля просит граждан страны избегать поездок на Северный Кавказ

МИД Израиля просит граждан страны избегать поездок на Северный Кавказ

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

Число задержанных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 83

Двух военнослужащих задержали по делу об убийстве девяти человек в Донбассе

Путин заявил, что события в Махачкале вызваны через соцсети с территории Украины

Путин заявил, что события в Махачкале вызваны через соцсети с территории Украины

Что произошло за день: понедельник, 30 октября

В Госдуме рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов

В Госдуме рассмотрят вопросы о лишении депутатов Белоусова и Власова мандатов

МВД РФ опровергло сообщения о гибели полицейского в ходе беспорядков в Махачкале

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });