МТС сочла, что отмена платы за раздачу интернета обернется ростом стоимости тарифов

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" выступает против отмены платы за безлимитную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, предупреждая что это, в итоге, может привести к удорожанию услуг для всех абонентов.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС, тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика с мобильных устройств. Для ноутбуков и ПК, которым необходимо значительно больше трафика, компания предлагает другую линейку тарифов.

"Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов", - считают в МТС.

Отсутствие дополнительной платы за раздачу интернета и, как следствие, выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств "приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов".

"Таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик", - заключают в МТС. На сколько могут вырасти тарифы на услуги связи, там не уточняют.

Сейчас компания взимает 50 рублей за раздачу 3 Гб интернета в сутки (в Норильске и на Чукотке - 1 ГБ за аналогичную стоимость).

Накануне ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком" и Tele2 сообщили, что начали исполнять предупреждение Федеральной антимонопольной службы об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов.

В сентябре ФАС сообщала, что "Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2 навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. Служба направила запросы операторам на основании большого количества обращений клиентов. Однако в ответах операторов она не выявила достаточного экономического, технологического либо иного обоснования платы за услугу.

В итоге ФАС вынесла "большой четверке" предупреждения о необходимости устранить нарушения в течение месяца.