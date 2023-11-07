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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Sanofi подпала под расследование из-за возможного манипулирования рынком

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Французский регулятор Parquet National Financier (PNF) в марте начал предварительное расследование в отношении фармацевтического гиганта Sanofi в связи с возможным распространением ложной или вводящей в заблуждение информации и манипулированием котировками акций, сообщает MarketWatch со ссылкой на источник в судебных кругах.

По данным газеты La Lettre, расследование касается вывода на рынок в 2017 году противовоспалительного препарата Dupixent, разработанного Sanofi совместно с американской Regeneron Pharmaceuticals.

Sanofi заявила, что PNF не обращался к ней по вопросу какого-либо предварительного расследования.

"Как публичная компания Sanofi раскрывает достоверную, точную, честную финансовую информацию, аудированную в соответствующем порядке двумя аудиторскими фирмами, - цитирует CNBC заявление компании. - Sanofi оставляет за собой право обратиться в суд для противодействия любым ложным и порочащим ее честь обвинениям".

Акции Sanofi дешевеют на 0,6% на торгах во вторник.

Франция Sanofi
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