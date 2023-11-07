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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев получила 446 млрд руб. прибыли по РСБУ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2023 года неожиданно получила прибыль по российским стандартам (РСБУ) в размере 446,103 млрд рублей после 779,798 млрд рублей годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

В середине 2022 года был выведен из строя газопровод "Северный поток", что повлияло на объемы экспорта российского газа. И если по итогам первого полугодия 2022 года головная компания заработала почти триллион рублей прибыли, то с третьего квартала начались убытки.

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Газпром
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