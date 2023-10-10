Сбербанк в сентябре поставил рекорд по выдаче ипотеки

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк в сентябре ускорил темпы роста выдачи ипотечных кредитов до 4,7% с 4,3% месяцем ранее, замедлив при этом прирост потребительских ссуд до 0,7% с 2%, свидетельствует отчетность крупнейшего российского банка по РСБУ.

Розничный кредитный портфель Сбербанка в сентябре вырос на 3,6% и на 22,5% с начала года, составив 14,7 трлн рублей. Всего физлицам в сентябре было выдано 884 млрд рублей кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 4,7% за месяц и на 25,4% с начала года, а его объем превысил 9,4 трлн рублей. В сентябре выдачи ипотечных кредитов составили рекордные 564 млрд рублей, отмечает банк. Высокий спрос клиентов связан с ожиданием роста первоначального взноса по льготным ипотечным программам в связи с регуляторными требованиями.

Портфель потребительских кредитов вырос на 0,7% за месяц и на 13,2% с начала года, до 3,9 трлн рублей. В сентябре банк выдал 260 млрд рублей кредитов. Замедление роста связано с ужесточением регулирования по потребительским кредитам, говорится в сообщении Сбербанка.

Портфель кредитных карт прибавил 4,3% за месяц, 31,2% с начала года, а объем портфеля превысил 1,4 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель составил 22,7 трлн рублей и вырос на 2,8% в сентябре (+2,6% без учета валютной переоценки), на 21% с начала года (+13,6% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано более 2 трлн рублей кредитов.

Качество кредитного портфеля осталось стабильным - доля просроченной задолженности на уровне 2%.

Средства физлиц составили 21,1 трлн рублей и выросли на 1,9% за месяц (+1,8% без учета валютной переоценки), на 14,8% с начала года (+11,5% без учета валютной переоценки), на фоне роста доходности по рублёвым вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.

Средства юридических лиц составили 10,2 трлн рублей и снизились на 1% за месяц (-1,4% без учета валютной переоценки) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года рост средств юридических лиц составил 16,9% (+9% без учета валютной переоценки).