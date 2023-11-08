Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Глава ВТБ оценил затраты на проект "Север-Юг" в пределах 5 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ готовит финансовую модель проекта "Север-Юг" для привлечения инвесторов, оценивает ее стоимость примерно в 4-5 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis глава банка Андрей Костин.

"Мы никогда не говорили, что мы будем вкладывать в сам проект (международный транспортный коридор "Север-Юг"- ИФ). Мы взяли на себя расходы, связанные с самим проектом, я имею ввиду его проект сделать", - сказал он.

"Это будет нам стоить порядка 4-5 млрд рублей. То, что мы заплатим за то, что будет сделан обоснованный, рассчитанный, с моделями финансовыми сам проект. Вот это мы берем на себя", - добавил он.

После получения проекта банк вместе с государством будет искать инвесторов.

Ранее ВТБ учредил компанию для подготовки предложений по развитию МТК "Север-Юг".

Андрей Костин ВТБ МТК "Север-Юг"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Альфа-банк предложил оставить Сберу часть его прибыли для инвестиций в ИИ

Набиуллина отметила, что от санкций против "СПБ биржи" больше пострадали "квалы"

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

ЦБ объявит о реализации отложенных покупок валюты по бюджетному правилу до конца года

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

В Оzon в депутатском законопроекте увидели угрозу гибели всей бизнес-модели

Более пяти компаний готовятся выйти на IPO на Мосбирже

Более пяти компаний готовятся выйти на IPO на Мосбирже

Сбербанк к концу года планирует увеличить сеть офисов в Крыму до 15

Нефть упала до минимума с июля и продолжает дешеветь

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });