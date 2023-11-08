Глава ВТБ оценил затраты на проект "Север-Юг" в пределах 5 млрд рублей
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ готовит финансовую модель проекта "Север-Юг" для привлечения инвесторов, оценивает ее стоимость примерно в 4-5 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis глава банка Андрей Костин.
"Мы никогда не говорили, что мы будем вкладывать в сам проект (международный транспортный коридор "Север-Юг"- ИФ). Мы взяли на себя расходы, связанные с самим проектом, я имею ввиду его проект сделать", - сказал он.
"Это будет нам стоить порядка 4-5 млрд рублей. То, что мы заплатим за то, что будет сделан обоснованный, рассчитанный, с моделями финансовыми сам проект. Вот это мы берем на себя", - добавил он.
После получения проекта банк вместе с государством будет искать инвесторов.
Ранее ВТБ учредил компанию для подготовки предложений по развитию МТК "Север-Юг".