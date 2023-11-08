Глава ВТБ оценил затраты на проект "Север-Юг" в пределах 5 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ готовит финансовую модель проекта "Север-Юг" для привлечения инвесторов, оценивает ее стоимость примерно в 4-5 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis глава банка Андрей Костин.

"Мы никогда не говорили, что мы будем вкладывать в сам проект (международный транспортный коридор "Север-Юг"- ИФ). Мы взяли на себя расходы, связанные с самим проектом, я имею ввиду его проект сделать", - сказал он.

"Это будет нам стоить порядка 4-5 млрд рублей. То, что мы заплатим за то, что будет сделан обоснованный, рассчитанный, с моделями финансовыми сам проект. Вот это мы берем на себя", - добавил он.

После получения проекта банк вместе с государством будет искать инвесторов.

Ранее ВТБ учредил компанию для подготовки предложений по развитию МТК "Север-Юг".