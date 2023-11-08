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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Товарооборот рыбной продукции между РФ и Китаем за 10 месяцев вырос на 35% до $2 млрд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот рыбной продукции между РФ и Китаем за 10 месяцев этого года составил $2,045 млрд, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные ФТС.

В натуральном выражении этот показатель достиг 1 млн тонн, увеличившись в 1,9 раза.

При этом экспорт российской рыбной продукции в Китай вырос в два раза до 944 тыс. тонн на $1,79 млрд (рост на 41%). Лидирующие позиции в структуре экспорта в Китай занял мороженый минтай - 504 тыс. тонн (53% от общего объема поставок), мороженые сардины - 130 тыс. тонн (14%), мороженая сельдь - 108 тыс. тонн (11%), рыбная мука - 61 тыс. тонн (6%), живые, свежие или охлажденные крабы - 24 тыс. тонн (3%).

Объем импорта рыбной продукции из Китая в РФ за январь-октябрь составил 46 тыс. тонн на $257 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года соответственно на 9% и 1%. Больше всего было ввезено мороженой рыбы (около 25% от общего объема). На долю кальмаров и каракатиц пришлось 15%, готовой и консервированной рыбной продукции - 13%, ракообразных и моллюсков - 11%, креветок - 10%.

Росрыболовство Китай
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