В ЦБ ждут совокупную прибыль российских банков в 2023 году в пределах 3 трлн рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Прибыль российских банков по итогам 2023 года может составит 2,9-3 трлн рублей, заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis.

"Я думаю, что (прибыль) приблизится где-то к 2,9 трлн рублей, ориентировочно 2,9-3 трлн", - сказала она.

"Не забывайте, что с 1 января перестают действовать послабления, и те банки, которые продолжают ими пользоваться, должны досоздать резервы и произвести все остальные действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящим году", - добавила Полякова.

По ее словам, рост ключевой ставки не влияет на динамику чистых процентных доходов.

"Мы не видим замедления роста чистых процентных доходов в банковском секторе", - сказала Полякова.

Влияние на динамику прибыли, скорее, окажет не повышение процентной ставки, а досоздание банками резервов в последнем квартале, сказала она.