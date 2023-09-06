Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении бывшего CEO Ozon Шульгина

Санкции против бывшего управляющего директора "Яндекса" Худавердяна оставлены в силе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Суд ЕС в среду вынес два противоположных решения по искам экс-руководителей крупнейших технологических компаний в России об отмене санкций против них.

Согласно текстам решений, суд постановил отменить санкции в отношении бывшего CEO Ozon Александра Шульгина, а санкции против бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна - оставить в силе.

Решение суда в отношении Шульгина вступит в силу после того, как истекут сроки подачи оспаривания этого решения Советом ЕС.

Санкции в их отношении были введены весной 2022 года. ЕС мотивировал решение тем, что оба принимали участие в встрече с Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, что, по мнению Евросоюза, свидетельствовало об их принадлежности к "близкому кругу" российского президента.

Сразу после введения санкций и Шульгинов, и Худавердян покинули свои посты и вышли из совета директоров компаний. В июне того же года Шульгин подал иск в суд ЕС с требованием отмены санкций, Худавердян - месяцем позже.

Ни Ozon, ни "Яндекс" не находятся под санкциями ЕС.