Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Полис ОСАГО предлагается исключить из перечня документов, необходимых для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№377569-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Автор – глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

В РоссииСтраховых случаев в ОСАГО с такси в 2022 году было в 7 раз больше, чем с другими автомобилямиСтраховых случаев в ОСАГО с такси в 2022 году было в 7 раз больше, чем с другими автомобилямиЧитать подробнее

Депутат напоминает, что по закону об ОСАГО владельцы транспортного средства должны застраховать риск своей гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца автомобиля, но не позднее чем через десять дней с момента покупки автомобиля. При этом в законе о безопасности дорожного движения также прописан запрет на совершение регистрационных действий транспортных средств, владельцы которых не купили полис ОСАГО.

Автор обращает внимание, что покупка автомобиля не налагает на владельца транспортного средства обязанность использовать автомобиль и участвовать в дорожном движении.

"Зарегистрировав транспортное средство, он может длительное время не пользоваться им. Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума ОСАГО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуроры обжаловали приговор фигурантам дела о махинациях с имуществом Алексея Баталова

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

Банк России в пятницу предметно рассматривал вариант повышения ключевой ставки

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней
Дело Baring Vostok

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

ЦБ предупредил о более значительном смещении баланса рисков в сторону проинфляционных

Число погибших из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до восьми человек

Задержан подозреваемый в поджоге релейных шкафов в Челябинской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });