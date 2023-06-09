Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Полис ОСАГО предлагается исключить из перечня документов, необходимых для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№377569-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Автор – глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Депутат напоминает, что по закону об ОСАГО владельцы транспортного средства должны застраховать риск своей гражданской ответственности до совершения регистрационных действий по смене владельца автомобиля, но не позднее чем через десять дней с момента покупки автомобиля. При этом в законе о безопасности дорожного движения также прописан запрет на совершение регистрационных действий транспортных средств, владельцы которых не купили полис ОСАГО.

Автор обращает внимание, что покупка автомобиля не налагает на владельца транспортного средства обязанность использовать автомобиль и участвовать в дорожном движении.

"Зарегистрировав транспортное средство, он может длительное время не пользоваться им. Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.