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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Рынок US Treasuries столкнулся с перебоями из-за кибератаки на "дочку" ICBC

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американская ICBC Financial Services (ICBC FS), принадлежащая китайскому Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), крупнейшему банку мира по размеру активов, в среду подверглась атаке с использованием программы-вымогателя (ransomware), говорится в сообщении компании.

Атака привела к сбоям в ряде систем ICBC FS, которые были отключены и изолированы сразу после выявления инцидента. Компания проводит расследование и работает над восстановлением работоспособности своих сервисов.

ICBC FS - один из ключевых игроков на Уолл-стрит в области клиринга сделок с американскими гособлигациями, и атака на компанию вызвала перебои в этом сегменте рынка, пишет Financial Times. По данным Bloomberg, клиринг некоторых сделок не состоялся, и трейдеров попросили использовать другие варианты для их проведения.

"Дочка" ICBC при этом заявила, что успешно провела клиринг исполненных в среду сделок с US Treasuries и операций РЕПО в четверг.

Системы головного офиса ICBC и других аффилированных с ним организаций не пострадали, как и нью-йоркский офис банка.

US Treasuries ICBC
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