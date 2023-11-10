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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

TCS Group изучает ряд активов для покупки

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") изучает ряд активов для покупки, окончательные решения пока не приняты, сообщил журналистам председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

"Мы всегда открыты (для сделок M&A - ИФ). Более того, сейчас есть в пайплайне проекты, которые мы изучаем, но до финального решения по разным причинам мы не дошли или не доходим. Это нормально, это часть нашей жизни", - сказал Близнюк в кулуарах форума Finopolis.

Он напомнил, что в истории группы есть примеры успешных приобретений, в результате которых был получен синергетический эффект.

Год назад глава Тинькофф банка говорил, что группа, помимо сделок M&A, рассматривает также варианты приобретения кредитных портфелей.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес", "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

В конце апреля 2022 года у TCS сменился основной акционер: 35% группы у Олега Тинькова выкупил "Интеррос" Владимира Потанина.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2023 года занимал 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

TCS Group
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