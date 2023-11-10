Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Лагард допустила снижение ставок ЕЦБ позднее, чем через "пару кварталов"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк сможет начать снижение процентных ставок позднее, чем через "пару кварталов", заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на конференции Financial Times.

По ее словам, инфляция в еврозоне замедлится до целевых 2%, если сохранять текущие ставки достаточно долго.

"Это не значит, что что-то изменится в следующие пару кварталов, - пояснила Лагард. - "Достаточно долго" значит "достаточно долго".

Более того, рост цен еще может ускориться, особенно в случае новых серьезных проблем с поставками энергоносителей, сказала она.

"Нельзя считать, что общая инфляция так и будет на текущем (минимальном более чем за два года - ИФ) уровне в 2,9%", - отметила глава ЕЦБ. По ее мнению, нынешнее замедление инфляции обусловлено снижением цен на энергоносители и, вероятно, не продолжится.

ЕЦБ в октябре оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. Базовая ставка осталась на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. До этого центробанк повышал ставки на протяжении десяти заседаний подряд.

ЕЦБ Кристин Лагард
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет директоров "Русала" рекомендовал не платить дивиденды за 9 месяцев 2023 года

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"

ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на "СПБ бирже"

"СПБ биржа" ждет 13 ноября проведения расчетов по зависшим из-за санкций сделкам

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 2,77%, на Аи-92 – на 3,19%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 2,77%, на Аи-92 – на 3,19%

"Газпром нефть" обогнала "Газпром" по рыночной капитализации

Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3%

Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });