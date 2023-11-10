Лагард допустила снижение ставок ЕЦБ позднее, чем через "пару кварталов"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк сможет начать снижение процентных ставок позднее, чем через "пару кварталов", заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на конференции Financial Times.

По ее словам, инфляция в еврозоне замедлится до целевых 2%, если сохранять текущие ставки достаточно долго.

"Это не значит, что что-то изменится в следующие пару кварталов, - пояснила Лагард. - "Достаточно долго" значит "достаточно долго".

Более того, рост цен еще может ускориться, особенно в случае новых серьезных проблем с поставками энергоносителей, сказала она.

"Нельзя считать, что общая инфляция так и будет на текущем (минимальном более чем за два года - ИФ) уровне в 2,9%", - отметила глава ЕЦБ. По ее мнению, нынешнее замедление инфляции обусловлено снижением цен на энергоносители и, вероятно, не продолжится.

ЕЦБ в октябре оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. Базовая ставка осталась на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. До этого центробанк повышал ставки на протяжении десяти заседаний подряд.