Производственный персонал ряда заводов Ford и GM высказался против их сделок с UAW

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Производственный персонал заводов американской Ford Motor в Кентукки в воскресенье проголосовал против сделки компании с профсоюзом работников американского автопрома United Auto Workers (UAW). Об этом говорится на странице местного отделения UAW в Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Новое соглашение с Ford не одобрили 55% производственного персонала, в то время как 69% квалифицированных мастеров (skilled trades workers) высказались в его поддержку. Сводные результаты голосования не приводятся.

В конце минувшей недели члены UAW из числа работников завода General Motors во Флинте (штат Мичиган) также выступили против сделки со своим работодателем. Ее не поддержали 52% участников голосования, проведенного местным отделением профсоюза. Среди производственного персонала доля проголосовавших "против" составила 53%, при этом 65% квалифицированных мастеров высказались "за".

Результаты голосования раскрывают не все отделения UAW, в связи с чем риски неутверждения соглашений оценить сложно, пишет Barron's.

Окончательные результаты рассмотрения сделок объявит профсоюз. Его предварительные договоренности с Ford, GM и европейской Stellantis предусматривают повышение зарплат работников в среднем на 25% в течение четырехлетнего срока контрактов, а также улучшение ряда других условий.