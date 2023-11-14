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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Экспорт химической продукции из РФ снизился за 9 месяцев на 37%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-сентябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 37% и составил $20,2 млрд, говорится в материалах ФТС.

Импорт продукции химпрома за тот же период вырос на 2,5% до $42,1 млрд.

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

ФТС
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