Поставки мандаринов из Абхазии в РФ с начала сезона выросли в 1,6 раза, хурмы – вдвое

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Абхазия с начала мандаринового сезона (период поставок фруктов нового урожая), стартовавшего в начале октября, экспортировала в Россию 2,7 тыс. тонн мандаринов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.

"С середины октября по сегодняшний день из Республики Абхазия в Россию импортировано 3,5 тыс. тонн сельхозпродукции. В том числе ввезено 2,7 тыс. тонн мандаринов, 524 тонны фейхоа, 111 тонн хурмы и 137 тонн лимонов. Сезон набирает обороты: в сутки российско-абхазскую границу пересекает до 60 грузовых транспортных средств", - уточнили в пресс-службе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки сельхозпродукции в новом сезоне выросли в 1,5 раза. В том числе, ввоз мандаринов увеличился в 1,6 раза, хурмы - в 2,1 раза.

В ведомстве отмечают, что пик сезона традиционно ожидается в середине декабря накануне новогодних праздников.

"В этом сезоне объемы поставок цитрусовых ожидаются не ниже прошлогоднего – порядка 40 тысяч тонн", - напомнили в таможне.

Как сообщалось, сезон ввоза цитрусовых-2023 начался в первой декаде октября. Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке.

В мандариновый сезон-2022, который продлился до марта 2023 года, в РФ было ввезено 38 тыс. тонн мандаринов (рост в 1,7 раза к 2021 году - ИФ).