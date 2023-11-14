Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Поставки мандаринов из Абхазии в РФ с начала сезона выросли в 1,6 раза, хурмы – вдвое

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Абхазия с начала мандаринового сезона (период поставок фруктов нового урожая), стартовавшего в начале октября, экспортировала в Россию 2,7 тыс. тонн мандаринов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.

"С середины октября по сегодняшний день из Республики Абхазия в Россию импортировано 3,5 тыс. тонн сельхозпродукции. В том числе ввезено 2,7 тыс. тонн мандаринов, 524 тонны фейхоа, 111 тонн хурмы и 137 тонн лимонов. Сезон набирает обороты: в сутки российско-абхазскую границу пересекает до 60 грузовых транспортных средств", - уточнили в пресс-службе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки сельхозпродукции в новом сезоне выросли в 1,5 раза. В том числе, ввоз мандаринов увеличился в 1,6 раза, хурмы - в 2,1 раза.

В ведомстве отмечают, что пик сезона традиционно ожидается в середине декабря накануне новогодних праздников.

"В этом сезоне объемы поставок цитрусовых ожидаются не ниже прошлогоднего – порядка 40 тысяч тонн", - напомнили в таможне.

Как сообщалось, сезон ввоза цитрусовых-2023 начался в первой декаде октября. Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке.

В мандариновый сезон-2022, который продлился до марта 2023 года, в РФ было ввезено 38 тыс. тонн мандаринов (рост в 1,7 раза к 2021 году - ИФ).

Краснодарский край Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Xiaomi ко Дню холостяка продала товары онлайн на рекордные $3,1 млрд

В Минфине призвали обязать банки компенсировать часть похищенных средств

В Минфине призвали обязать банки компенсировать часть похищенных средств

Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля

ExpoCapital бизнесмена Кима купил лизинговую структуру Mitsubishi

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

МЭА сообщило о снижении доходов от российского нефтеэкспорта в октябре на $25 млн

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

OBI через суд хочет запретить российской "ОБИ ФЦ" использовать товарные знаки

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

FESCO пока не получала от "Росатома" инструкций по дальнейшей деятельности

Brent подорожала до $82,88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });