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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Гендиректор ГК "О'Кей" сосредоточится на развитии дискаунтеров ритейлера

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ГК "О'Кей" сообщила, что с 15 ноября разделяет управление форматами магазинов. Так, гендиректор группы Армин Бургер станет руководителем формата дискаунтеров "Да!" и сосредоточится на их развитии как "ключевого направления роста бизнеса группы".

Гендиректором гипермаркетов "О'Кей" станет CFO компании Константин Арабидис.

"Одной из приоритетных задач менеджерской команды "О'Кей" под руководством Константина Арабидиса станет дальнейшая трансформация формата с целью усиления его рыночных позиций, улучшения покупательского предложения и повышения операционной эффективности гипермаркетов", - говорится в сообщении.

Выручка гипермаркетов "О'Кей" сокращается уже несколько кварталов подряд. Так, в III квартале доходы формата снизились на 4,1%, во II квартале - на 5,3%, в I квартале - на 3,8%. По итогам 2022 года выручка гипермаркетов сократилась на 2,3%, до 146,9 млрд рублей.

На 30 сентября под управлением группы находились 296 магазинов, в том числе 77 гипермаркетов "О'Кей" и 219 дискаунтеров "Да!", общей торговой площадью 658 696 кв. м.

Армин Бургер О'Кей Константин Арабидис Да!
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