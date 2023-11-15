Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

"Магнит" удовлетворит все заявки в рамках второго раунда buyback

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "Магнит" объявил результаты второго раунда выкупа акций: акционеры предъявили к выкупу 7 899 569 акций, или 7,8% бумаг, находящихся в обращении.

Компания намерена удовлетворить все поданные заявки. Планируется, что платежи по акциям будут проведены до 29 ноября, примерно 30 ноября будут озвучены окончательные итоги оферты.

В октябре "Магнит" объявил о запуске второго раунда выкупа акций, направленного на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер был готов выкупить до 7,9%, или 8 023 740 акций.

Цена за акцию осталась той же, что и при реализации первого раунда buyback, в рамках которого было приобретено 21,5% акций в обращении, - 2 215 рублей за бумагу.

Общая сумма выплат с учетом поданных заявок оценивается в 17,5 млрд рублей.

"Акции предъявлены к выкупу со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов из Азии, Евросоюза, Северной Америки, Австралии и других регионов. Всего заявки получены от инвесторов из 19 стран", - говорится в сообщении компании.

Первая оферта на выкуп акций у инвесторов-нерезидентов была объявлена в июне. Изначально компания планировала выкупить у них до 10% акций, но позже увеличила лимит на выкуп до 29,8%. Месяцем позднее компания сообщила, что в рамках оферты нерезиденты предъявили к выкупу 21 905 943,8 акции, или 21,5% акций, находящихся в обращении.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%.

Магнит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Goodyear объявила о трансформации бизнеса, глава компании покинет ее в 2024 г.

Инвесткомпания Баффета избавилась от бумаг GM и UPS

Инвесткомпания Баффета избавилась от бумаг GM и UPS

Расчеты по предсанкционным сделкам на "СПБ бирже" начнутся в пятницу

ГК ФСК приобрела российские активы бельгийской Sibelco

Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Евро опустился ниже 97 руб. впервые с 5 июля

Суд рассмотрит спор "Балтики" с Carlsberg о лицензиях на бренды в закрытом режиме

Суд рассмотрит спор "Балтики" с Carlsberg о лицензиях на бренды в закрытом режиме

Авдолян и Исаев продали активы "Сибантрацита"

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля

Нефть Brent подорожала до $82,7 за баррель

Нефть Brent подорожала до $82,7 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });