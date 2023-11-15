"Магнит" удовлетворит все заявки в рамках второго раунда buyback

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "Магнит" объявил результаты второго раунда выкупа акций: акционеры предъявили к выкупу 7 899 569 акций, или 7,8% бумаг, находящихся в обращении.

Компания намерена удовлетворить все поданные заявки. Планируется, что платежи по акциям будут проведены до 29 ноября, примерно 30 ноября будут озвучены окончательные итоги оферты.

В октябре "Магнит" объявил о запуске второго раунда выкупа акций, направленного на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер был готов выкупить до 7,9%, или 8 023 740 акций.

Цена за акцию осталась той же, что и при реализации первого раунда buyback, в рамках которого было приобретено 21,5% акций в обращении, - 2 215 рублей за бумагу.

Общая сумма выплат с учетом поданных заявок оценивается в 17,5 млрд рублей.

"Акции предъявлены к выкупу со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов из Азии, Евросоюза, Северной Америки, Австралии и других регионов. Всего заявки получены от инвесторов из 19 стран", - говорится в сообщении компании.

Первая оферта на выкуп акций у инвесторов-нерезидентов была объявлена в июне. Изначально компания планировала выкупить у них до 10% акций, но позже увеличила лимит на выкуп до 29,8%. Месяцем позднее компания сообщила, что в рамках оферты нерезиденты предъявили к выкупу 21 905 943,8 акции, или 21,5% акций, находящихся в обращении.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%.