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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

"Магнит" запускает второй раунд buyback для инвесторов-нерезидентов

Ритейлер готов выкупить до 7,9% акций

"Магнит" запускает второй раунд buyback для инвесторов-нерезидентов
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Магнит" объявило о запуске второго раунда выкупа акций, направленного на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер готов выкупить до 7,9%, или 8 023 740 акций.

Цена за акцию останется той же, что и при реализации первого раунда buyback, - 2 215 рублей за бумагу.

Бумаги планирует выкупать ООО "Магнит Альянс", при этом отмечается, что размер тендерного предложения не будет увеличен даже при превышении спроса со стороны акционеров.

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