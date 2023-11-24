"Магнит" после второго раунда buyback стал владельцем 29,7% собственных акций

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" сообщил о завершении второго раунда выкупа акций у инвесторов-нерезидентов.

У иностранных инвесторов в рамках этой оферты было приобретено 7,8% акций, находящихся в обращении, или 7 899 569 акций (с учетом того, что расчеты по 48 тыс. 513 акциям еще продолжаются). Таким образом, компания удовлетворила все поданные заявки к выкупу.

В результате сделок "Магнит" стал владельцем 29,7% собственных акций (сделки проводятся через структуру ООО "Магнит Альянс").

"В сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран, в том числе долгосрочные фонды активного управления, пассивные индексные фонды/ETF, хедж-фонды, пенсионные и суверенные фонды, а также семейные фонды и индивидуальные инвесторы", - говорится в сообщении.

Цена выкупа была установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, которое предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива - 2 215 рублей/акция.

В октябре "Магнит" объявил о запуске второго раунда выкупа акций, направленного на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер был готов выкупить до 7,9%, или 8 023 740 акций.

Первая оферта на выкуп акций у инвесторов-нерезидентов была объявлена в июне. Изначально компания планировала выкупить у них до 10% акций, но позже увеличила лимит на выкуп до 29,8%. Месяцем позднее компания сообщила, что в рамках оферты нерезиденты предъявили к выкупу 21 905 943,8 акции, или 21,5% акций, находящихся в обращении.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%.