Alibaba во II финквартале нарастила выручку на 9%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding вернулся к чистой прибыли во втором финансовом квартале и нарастил выручку лучше ожиданий.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, составила 27,71 млрд юаней ($3,8 млрд), или 10,77 юаня в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS), по сравнению с убытком в 20,56 млрд юаней, или 7,77 юаня на ADS, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 15,63 юаня на ADS, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 15,28 юаня на ADS.

Квартальная выручка Alibaba составила 224,79 млрд юаней против 207,18 млрд юаней годом ранее при среднем прогнозе рынка в 224,5 млрд юаней.

Выручка подразделения Taobao and Tmall Group, объединяющего ряд платформ в сфере электронной коммерции, в минувшем квартале выросла на 4% до 97,65 млрд юаней. Подразделение Alibaba International Digital Commerce Group, в которое входят Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com, увеличило выручку на 53% до 24,51 млрд юаней.

Выручка облачных сервисов Alibaba повысилась на 2% до 27,65 млрд юаней.

Недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и исполнять условия существующих контрактов, предупредила компания.

Учитывая эти обстоятельства, Alibaba решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса, вместо чего сосредоточится на разработке "модели устойчивого роста" подразделения.

Кроме того, компания взяла паузу в осуществлении планов по выводу на биржу сети продовольственных магазинов Freshippo. Интернет-гигант оценивает рыночную конъюнктуру и другие факторы, которые помогут провести успешное IPO.

ADS Alibaba дешевеют на 7,6% на предварительных торгах в четверг. Во втором финквартале она выкупила около 18,6 млн ADS на общую сумму $1,7 млрд.