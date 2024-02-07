Alibaba в III финквартале снизил чистую прибыль в 4,4 раза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding в третьем финансовом квартале в 4,4 раза сократил чистую прибыль и немного повысил выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков, а выручка совпала с прогнозами.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 10,7 млрд юаней ($1,5 млрд), или 5,65 юаня в расчете на ADS, по сравнению с 46,8 млрд юаней, или 17,91 юаня на бумагу, полученными за аналогичный период годом ранее.

Падение показателя вызвано списаниями стоимости инвестиций в китайского оператора гипермаркетов Sun Art и в подразделении Youku.

Скорректированная прибыль снизилась до 18,97 юаня на ADS с 19,26 юаня. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 19,12 юаня на бумагу.

Выручка повысилась до 260,3 млрд юаней против 246,8 млрд юаней годом ранее, показатель совпал с прогнозом рынка.

Выручка подразделения Taobao and Tmall Group, объединяющую ряд платформ в сфере электронной коммерции, в минувшем квартале выросла на 2%, до 129,1 млрд юаней. Подразделение Alibaba International Digital Commerce Group, в которое входят Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com, увеличило выручку на 44%, до 28,5 млрд юаней. Выручка облачных сервисов Alibaba повысилась на 3%, до 28,1 млрд юаней.

За прошлый квартал компания выкупила собственные акции на сумму $2,9 млрд, в 2023 году в целом - на $9,5 млрд. Совет директоров Alibaba одобрил увеличение программы выкупа акций на $25 млрд, до $35,3 млрд, эта программа будет действовать до марта 2027 года.

Котировки ADS Alibaba в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду прибавляют 0,9%. Рыночная стоимость компании за последние три месяца снизилась на 7,8%, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 13% за этот период.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.