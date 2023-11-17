Комитет Думы вернул во II чтение проект о дисконте цены Urals к Brent на прогнозном уровне

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету принял решение вернуть во второе чтение (т.е. пересмотреть) налоговый законопроект, входящий в бюджетный пакет, в итоговом варианте предложенный ранее Минфином дисконт цены Urals к Brent в расчете нефтяных налогов устанавливается на прогнозном, а не на фиксированном уровне.

Решение комитета о возврате законопроекта (№448566-8) во второе чтение и новая версия документа опубликованы в четверг вечером в электронной базе данных парламента. Законопроект был внесен в парламент правительством 29 сентября вместе с проектом федерального бюджета на 2024-2026 гг., принят во втором чтении, но в окончательном, третьем чтении его принятие переносилось на текущей неделе два раза.

В рамках первого чтения предполагалось, что дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 г. снижается с $20 до $15 за баррель, в 2025 г. – до $10, а в 2026 г. – до $6 за баррель. При этом Минфин также предложил закрепить за правительством право увеличить размер дисконта Urals/Brent в 2024-2026 гг., но установить его на уровне не более $20 за баррель, чтобы оперативно поменять его, если реальный дисконт к Brent окажется существенно ниже законодательно закрепленного.

Такая конструкция вызвала возражение главы комитета по бюджету Андрея Макарова, который в начале недели на одном из заседаний комитета заявил, что предложенный Минфином дисконт цены Urals к Brent в расчете нефтяных налогов необходимо установить только на 2024 год, а не на трехлетний период.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте рядом с каждой цифрой дисконта, выраженного в долларах, указывается, что с 2024 г. дисконт носит прогнозный уровень: на 2024 г. $15 (прогнозно), на 2025 г. $10 (прогнозно) и на 2026г. - $6 (прогнозно). Величина максимального дисконта в $20 за баррель также указана как прогнозная.

Как сообщалось, с апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus на базе цены CIF в европейских портах, куда российская нефть фактически не поступает с 2023 года), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: в апреле он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля - $25 за баррель, а с 1 сентября - $20 за баррель

По аналогии с расчетом НДПИ в экспортной пошлине установлен дисконт к Brent.

Вводя минимальный порог дисконта, правительство стремится нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Нефтяные компании платят налог исходя из фактической цены Urals, но не менее, чем цена Brent, скорректированная на установленный дисконт.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы в пятницу.