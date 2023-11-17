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Суд удовлетворил иск Совкомбанка о взыскании с семи компаний 5,5 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Совкомбанка о взыскании с семи компаний 5,5 млрд рублей.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда. Подробности дела пока не опубликованы.

В число ответчиков входят 7 компаний, третьим лицом выступает признанный Арбитражным судом Краснодарского края в марте банкротом крупный производитель обуви ООО "Брис-Босфор" (Краснодарский край).

Иск поступил в суд 16 марта.

В материалах дела говорится, что Восточный экспресс банк в рамках банкротства ООО "Брис-Босфор" обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о включении в реестр кредиторов должника 5,9 млрд рублей.

Краснодарский суд 1 июня 2022 года заменил этот банк на Совкомбанк. В сентябре 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края признал требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Апелляция, а затем кассация в ноябре 2022 года и в феврале 2023 года соответственно определение суда первой инстанции отменили, требование банка в размере 5,9 млрд рублей было включено в третью очередь реестра.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2023 года занимает 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Учредителями "Брис-Босфор" являются физлицо (72,26% уставного капитала), турецкая компания "Кыралилер аяккбыджылык санайи ве тиджарет аноним ширкети" (18,06%), ООО "Карлтон" (Москва, 5,02%) и Совкомбанк (4,65%).

Совкомбанк
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